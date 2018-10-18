قانونية «راكز» ضمن الأفضل إقليمياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصدت إدارة الشؤون القانونية بمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جائزة مؤسسة The Legal 500 العالمية لأفضل الإدارات القانونية للشركات، وذلك عقب إدراجها ضمن قائمة «جي سي باور ليست: ميدل إيست تيمز 2018» الخاصة بها، باعتبارها واحدة من أكثر إدارات الاستشارات القانونية بالشركات تأثيراً في المنطقة، ويُظهر هذا التكريم مدى التزام فريق الشؤون القانونية في الهيئة بإنشاء وتعزيز بيئة متمحورة العملاء لصالح الشركات العالمية من خلال وضع القواعد واللوائح التنظيمية الملائمة لتلك الشركات والمؤسسات.

وأوضح رامي جلاد المدير التنفيذي للمجموعة، عن بالغ سعادته لحصول فريق إدارة الشؤون القانونية في راكز على التقدير الذي يستحقونه بحقّ، على حد تعبيره، قائلاً إنه غالباً لا يعي الناس أهمية العمل الذي يؤديه المستشارون القانونيون داخل أروقة الشركات، ما يجعل منهم جنوداً مجهولين في تلك الساحة.

وأضاف أنه على مدار العامين المنصرمين، مرّت الهيئة بتغييرات جذرية، ولم يكن ليُكتب لها الخروج سالمةً منها لولا تلك العقول الفذّة العاملة في إدارتها القانونية؛ فلطالما أظهر الفريق هناك التزاماً هائلاً بعملهم، الأمر الذي لا يزال يُسهم في دفع عجلة النمو والتقدم بالهيئة بمنتهى السلاسة.