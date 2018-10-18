«إكسبو الشارقة» يُعزز شراكته مع مصنعي البلاستيك في الهند

المصدر: الشارقة - البيان

بحث مركز إكسبو الشارقة تعزيز مجالات التعاون مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمعرض بلاست فيجن آرابيا، الذي ينظمه مركز إكسبو كل سنتين بالتعاون مع الاتحاد وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واتفق «إكسبو الشارقة» والاتحاد الهندي على تعديل أحد بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 2011، بما يمنح «الاتحاد» الحق الحصري في الترويج للدورة الخامسة من «معرض بلاست فيجن آرابيا» في جمهورية بنغلاديش، وتأجير مساحات العرض للشركات البنغالية الراغبة بالمشاركة في المعرض بدورته المقبلة المقرر عقدها في ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مركز «إكسبو الشارقة»، أمس الأول، بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد من اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند، برئاسة أجاي ديساي إلى جانب مايور شاه ممثلي الاتحاد. وأكد المدفع سعي «إكسبو الشارقة» إلى جذب أكبر عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية والشركات والعلامات التجارية الرائدة عالمياً إلى مختلف المعارض التي يُنظمها ويستضيفها المركز على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز أطر التعاون مع اتحاد مُصنعي البلاستيك في الهند يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والاتحاد.