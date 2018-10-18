82 % إشغال «أرجان روتانا» في 2018

المصدر: دبي - البيان

حقق فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام نسبة إشغال عالية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ولغاية سبتمبر 2018، حيث وصلت إلى 82% معززاً بموقع الفندق المتميز وخدماته الراقية.

تأتي تلك النتائج الجيدة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد النزلاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبا، وكذلك من المقيمين بالدولة. وتفصيلاً، فإن نسبة النزلاء المواطنين وصلت لـ34% ومن ثم النزلاء القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلوا ما نسبته 24% وأخيراً سياح الدول الأوروبية الذين وصلت نسبتهم لـ20%.

وقال أيمن عاشور، المدير العام للفندق: «يسرنا أن نعلن تلك النتائج الجيدة خلال 2018 حيث وصلت نسب الإشغال لـ82% لما يتمتع به الفندق من مستوى خدمات متميز وموقع قريب من مختلف الفعاليات بالإمارة.