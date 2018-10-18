1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 1.5 مليار درهم، كان أبرزها رهون بقيمة مليار درهم من خلال 75 إجراء، حيث شهدت الدائرة تسجيل 208 مبايعات بقيمة 500 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم و174 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 250 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة جبل على الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة وادي الصفا .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 110.3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات مليار درهم منها 41 رهن أراض بقيمة 950 مليون درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 178 مليون درهم، ورهن في منطقة الرفاعة بقيمة 152 مليون درهم.