فناجين قهوة بصور الزائرين وروبوتات راقصة في جيتكس

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

يفاجئك لدى زيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في أسبوع جيتكس للتقنية، مجموعة من الروباتات التي ترحب بك على الطريقة الإماراتية ثم تبدأ في ممارسة الرقصة الإماراتية الشعبية "العيالة"، مع إصدار الموسيقى والأناشيد الوطنية.

وعلى جانب أخر من نفس المنصة، يتم الترحيب بالزوار على طريقة الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم كوب من القهوة يرسم عليه صورة صاحبها، وذلك بعد أن يتم التقاط صورة للشخص الراغب في احتساء فنجان القهوة الترحيبي ومن ثم يوضع في ألة تقوم بعكس صورته على وجه فنجان القهوة، مما خلق أجواء ترفيهية ممتعة.