ربط إلكتروني موحد لأنظمة التراخيص بين «صحة دبي» والمدينة الطبية

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية امس مذكرة تفاهم الإلكتروني لأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين (نظام شريان في الهيئة ومسار في المدينة ضمن تقنية «بلوك تشين»، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وفي ضوء تكامل الأدوار، الذي يستهدف توحيد السياسات وتبسيط الإجراءات، وكل ما يرتبط بنماء القطاع الصحي في إمارة دبي.

جاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها امس على جانب فعاليات جيتكس 2018، حيث وقع عن الهيئة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وعن المدينة الطبية الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكد الدكتور مروان الملا أن سلطة مدينة دبي الطبية، تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وأن «صحة دبي» حريصة وبشدة على توثيق التعاون المثمر مع جميع شركائها المميزين، منوهاً بأهمية الربط الإلكتروني لبيانات وأنظمة تراخيص المهنيين الصحيين في دبي.