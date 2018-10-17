الإمارات تستحوذ على ثلث صادرات التقنية والاتصالات السعودية

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكّد مسؤولون ورجال أعمال سعوديون، أن المشاركة الواسعة للهيئات الحكومية والشركات الخاصة السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية يأتي انعكاساً للعلاقة الوثيقة والنمو المستمر في التبادل التجاري التقني بين المملكة والإمارات التي تعتبر أكبر سوق لصادرات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 35%.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن قطاع تقنية المعلومات السعودي يشهد زخم غير مسبوق، وضخ المزيد من الاستثمارات في التحول والاقتصاد الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. وبهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب المستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.

وبلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي الذي تنظمه «هيئة تنمية الصادرات السعودية» في المعرض 34 شركة وطنية متخصّصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف «الصادرات السعودية» إلى تعزيز الصناعات والخدمات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتشكل إلكترونيات شبكات الهواتف المتنقلة والشبكات الخلوية نسبة 40% من صادرات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتصدر المملكة أيضاً منتجات مختلفة مثل قطع أجهزة الاتصالات المتنقلة وقطع أجهزة معالجة المعلومات والحاسب الآلي والدوائر المتكاملة الإلكترونية.

منصة إقليمية

قال الدكتور أحمد بن جميل الميمان رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية، إن عدد الهيئات التي تشارك تحت مظلة وزارة الداخلية هذا العام وصل إلى 10 هيئات ما يدل على الأهمية التي توليها الوزارة لمعرض جيتكس.

وأضاف إن جيتكس يمثل منصة إقليمية رائدة لإبراز أهم المبادرات التقنية والحلول الرقمية الجديدة وفتح آفاق جديدة من خلال التواصل مع ممثلي الحكومات الأخرى المشاركة بشكل عام.

وتابع: «من هذا المنطلق وبالدعم المستمر الذي نلقاه من القيادة الرشيدة للمملكة، تأتي أهمية مشاركة الوزارة لإبراز أبعاد التحول الرقمي وانعكاساته على مختلف جوانب الحياة في السعودية وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال التحوُّل إلى الحكومة الذكية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».

تمكين السياحة

.قال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ نائب رئيس الهيئة للمساندة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن الهدف من المشاركة هو الاطلاع على ما توصل إليه الآخرون في مجال التقنيات الحديثة واستكشاف فرص الاستفادة منها بالإضافة إلى إطلاع المسؤولين وزوار جيتكس على ما توصلت إليه الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت خلال جيتكس فعالية «رحلة الهولوغرام» وهي تقنية تقوم على ثلاث تقنيات حديثة هي «بلوك تشين» ونظارة «هولو لينس» من مايكروسوفت بالإضافة إلى «إنترنت الأشياء».

سياحة الأعمال

من جانبه أحد قال الدكتور عبد الحكيم البابطين مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية في مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أهم الهيئات الرائدة في العالم العربي لرصد وبحوث الأبحاث السياحية إن 60% من السياحة المغادرة في المملكة هي لدول الخليج، وغالبية تلك السياحة هي للإمارات.

وهنالك نمط سياحي جديد يتشكل في المملكة يقوم على سياحة التراث والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال والتي تنمو نسبة تتراوح من 15 20% سنوياً. وأشار إلى حصة قطاع السياحة تصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العامين الماضيين تتضمن السياحة الدينية.

من جانبه قال الدكتور طارق عناية، النائب الأعلى لقطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية (STC) إن الفرص الكامنة في تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة هائلة.

وكذلك أهمية استغلال فرصة التحول الرقمي القائم حاليا على مستوى منطقة الخليج كمحفز للابتكار، وهو أساس التعاون القائم ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجالات التقنية وتعزيز كفاءة البنية التحتية التقنية المشتركة، والذي انعكس على توجه شركة الاتصالات السعودية بالتوسع في توجهاتها الاستثمارية بشكل كبير في مجال الابتكار المتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات القليلة الماضية.

أضاف عناية إن مشاركة الاتصالات السعودية في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، يأتي تتويجاً لعلاقة الشركة الطويلة مع هذه المنصة التفاعلية المهمة بإطلاق شركة الاتصالات السعودية لأحدث ابتكار في مجال تقنية «الاتصال الجوي»، وذلك من خلال إعلان حي ومباشر تم بثّه من علو 30,000 قدم على متن طائرة متجهة من الرياض إلى جدة.

ذكر متحدث باسم هيئة تنمية الصادرات السعودية أن قيمة صادرات المملكة في قطاع التقنية بلغت العام الماضي ما قيمته 1.8 مليار ريال شاملة إعادة التصدير، في حين بلغت الصادرات السعودية من التقنية العالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 647 مليون ريال سعودي.

المملكة رائدة في الشركات الناشئة

أعربت ثلاث من كبرى الجهات الاستثمارية والبحثية السعودية الرائدة، أن المملكة تعتبر من أوائل دول مجلس التعاون في مجال إطلاق الشركات الناشئة.

وشارك في الندوة التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في الفرص الرائدة في المملكة العربية السعودية» كل من وليد البلاع شريك في صندوق STV، وعمر المجدوعي، الشريك المؤسس لمؤسسة «رائد فنتشرز».

وسلمان تي. جافري الرئيس التنفيذي للاستثمار في مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، وسلطان بن خالد رئيس الاستثمار في «تقنية»، والذين اتفقوا جميعاً على أن المملكة متأهبة لاستقبال الشركات الناشئة، ولكن على الأخيرة أن تفكر بواقعية فيما يطرحون من أفكار استثمارية.