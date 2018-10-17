بلدية العين تعرض أول تطبيق للنباتات المحلية يوفر 30 % من مياه الري

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت بلدية العين التطبيق الأول من نوعه للنباتات المحلية، وذلك ضمن مشاركتها بستة مشروعات وحلول حديثة ومبتكرة في معرض جيتكس، حيث تعتمد المشروعات المشاركة على أفضل التقنيات التي تلبي طموحات المتعاملين وتواكب آخر التطورات، التطبيق يوفر 30% من مياه الري و50% في مجال التشغيل.

ويأتي التطبيق بعد إصدار دليل متخصص بالنباتات المحلية واستخدامها في مشروعات الزراعات التجميلية من قبل البلدية، والذي يشكل مصدراً استرشادياً مهماً ومرجعاً وطنياً في استخدام نباتات البيئة الإماراتية الصحراوية في مجال الزراعة التجميلية

وأكدت المهندسة مريم آل علي مدير المشروع، أن التطبيق يسعى إلى نشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع، وتحفيز السكان للتعرف على النباتات ومواصفاتها وزراعتها في المنازل، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية في نشر الوعي بأهمية هذه النباتات.

وأضافت أنه ومن منطلق توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية، يعمل التطبيق على تقنية الواقع المعزز والقائم على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية، حيث يمكن لمستخدم التطبيق إظهار كل المعلومات عن كل نبتة محلية يرغب بالتعرف عليها، وعلى كمية المياه التي تستهلكها فقط من خلال توجيه الجهاز الذكي للتعرف عليها من خلال أوراقها، كما يضم التطبيق جانبا تعليميا متمثلا في عرض معلومات النبتة بتقنية الواقع المعزز، واستعراض الأماكن المفضلة لزراعتها.

مشيرة إلى أن النظام يعتمد عدة تقنيات حديثة وبمجرد توجيه الهاتف الذكي على النبتة والتعرف عليها سيتمكن المستخدم من معرفة معلومات عديدة عن النبتة من خلال استخدام عدة تقنيات مثل تقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقنية التعرف والكشف عن الصور، الذي سيساهم في إثراء تجربة المستخدم للحصول على المعلومات بطابع حديث ومتطور، سيتم إطلاق المشروع عبر الأنظمة الذكية في اندرويد و IOS، في الربع الأول من العام 2019، بعد عرض النسخة الأولية من المشروع في أسبوع جيتكس للتقنية في دورته الحالية.

من جانبها أوضحت المهندسة ناهد الظاهري رئيس فريق دليل النباتات المحلية في مشروعات الزراعات التجميلية، أنه تمت الاستعانة في إعداد هذا الدليل بالتجارب الناجحة في الزراعات التجميلية التي تعتمد على النباتات المحلية ومنها تجربة مستشفى توام وكذلك الخبراء الأكاديميين في هذا المجال.

كما تم التعاون مع خبراء محليين لإدراج المسميات المحلية، بالإضافة للاسم العلمي لهذه النباتات، وتم تطبيق هذه الزراعات في أكثر من مشروع بمدينة العين لتساهم في توفير ما يقارب 30% من مياه الري، إضافة إلى 50% في مجال التشغيل.