«إكسيدرز» توقع 11 اتفاقية شراكة مع مؤسسات عالمية

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «إكسيدرز» الإماراتية خلال مشاركتها في جيتكس 11 اتفاقية شراكة مع شركات ومؤسسات عربية ودولية، وشركة «إكسيدرز» تعمل على الربط بين قنوات الشراكة، ومزودي الخدمات، والبائعين، ومركز الموارد، وجمعهم كلهم في منصة مشتركة، بهدف تبادل الخبرات، والتعاون، والتعزيز المتبادل للقدرات، في سبيل ابتكار قيمةٍ إضافية لذواتهم ولمستخدمي خدماتهم.

واتسعت لائحة شركاء «إكسيدرز» لتشمل شركة زيم ال زياني لأنظمة المعلوماتية البحرينية، وشركة نفيسة، ومقرها جدة، ومجموعة ميديس (أم دي أس آرابيا)، والمؤيد للكمبيوترات، وهي مزوّد حلول تقنيات واتصالات، مقرّها العام في البحرين، بالإضافة إلى شركات أخرى.

وقال أحمد شاياتي، المؤسس والمدير العام لـ «إكسيدرز»: «إكسيدرز هي مجتمع يربط بين العديد من الشركات المتخصصة، من أجل تقديم حلولٍ شاملة. ومن خلال نظامنا الإيكولوجي «بي تو بي»، القائم على أساس علاقاتٍ تكافلية قوامها أن ننجح معاً أو نفشل معاً، نعمل على تغيير استراتيجية مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون معنا، من مفهوم «التنافس من أجل الإنجاز»، ليكون لها تأثيرٌ مضاعف لفوائد تشمل عملاءنا، وكذلك شركاءنا».