«الداخلية» تطلق 24 خدمة جديدة عبر تطبيقها الذكي

المصدر: دبي- رامي عايش

أطلقت وزارة الداخلية أمس 24 خدمة ذكية مستحدثة تضاف إلى قائمة خدماتها السابقة عبر التطبيق (MOI-UAE) لمتعاملي قطاع الدفاع المدني «شركات وأفراد» في خطوة تستهدف تعزيز خدمات الوزارة الذكية وفق استراتيجيتها في التحول الرقمي الكامل وأتمتة خدماتها المقدمة للمتعاملين بالكامل.

وتتصل الخدمات الجديدة بترخيص المنشآت العاملة في مجال السلامة الوقائية «من إصدار وترخيص وتجديد»، وخدمات السلامة الوقائية للمواد الخطرة «من اعتماد مركبات ونقل مواد خطرة» و«استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق للمنشأة والمباني» مثل إصدار وتجديد وشراء أدلة و«دفع المخالفات» و«نشر الوعي والتدريب في مجال الدفاع المدني» الموجهة لكافة شرائح المجتمع».

جرى الإعلان عن هذه الخدمات في مؤتمر صحافي على هامش «جيتكس» برئاسة اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في الوزارة، والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة في «القيادة».

والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ورئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، والعقيد فيصل محمد الشمري مدير إدارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، والنقيب حمد المازمي مدير مشروع الخدمات الذكية في القيادة العامة للدفاع المدني.

وقال اللواء المرزوقي إن الأرقام والإحصائيات تؤكد ريادة الدفاع المدني في تقديم الخدمات الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي، وأن الأرقام تشير إلى ما نسبته 100 % كتحقيق لمؤشرات استخدام بعض الخدمات الذكية من قبل المتعاملين.

في وقت ذكر فيه أن عدد من استخدموا تطبيق «الداخلية» يزيد عن مليون و 580 ألف مستخدم، «وهو ما يؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكية لتقديم خدمات ريادية». وأضاف: نطلق اليوم 24 خدمة ذكية عبر تطبيقها الذكي (MOI UAE) وجميعها مرتبطة بالخدمات التي تقدمها القيادة العامة للدفاع المدني، ضمن سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

استشراف المستقبل

أما العميد المهندس حسين الحارثي فأكد أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير منظومة الخدمات وفق استراتيجية استشراف المستقبل واستثمار وسائل الابتكار تحقيقاً لرؤية القيادة الشرطية، وأن مسيرة التحديث مستمرة وستعلن الوزارة عن عدد كبير من مشاريعها المستقبلية في الوقت القريب.