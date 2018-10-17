«فرانش تك» تطرح أحدث الابتكارات

المصدر: دبي - البيان

تنظم «بيزنس فرانس»، الوكالة القومية الفرنسية لدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، الجناح التكنولوجي الفرنسي «فرانش تك» في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» في نسخته الثامنة والثلاثين وستكون «أماديوس» الشريك الرسمي للجناح الفرنسي، كما سيتم مكافأة الشركة العارضة الأكثر ابتكاراً خلال المعرض.

يقع ترتيب فرنسا ضمن أكبر خمس دول في العالم في مجال الابتكار وتؤكد فرنسا التزامها تجاه المبادرات الإقليمية مثل مشروعات المدن الذكية، التي تدعمها من خلال مشاركة رواد التكنولوجيا الفرنسية في هذا المعرض، وستقوم «بيزنس فرانس» بتعريف الزائرين بعدد من الشركات التكنولوجية الفرنسية الناشئة وربطها بالشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا في دول المجلس الخليجي.

وتعرض الشركات التكنولوجية الفرنسية المشاركة في جيتكس أحدث اختراعاتها وتصميماتها الخاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا (لاي فاي) و(التقنية المالية أو فنتك)، إلى جانب جناح مخصص للمصادر المفتوحة وبلوكتشين.

وقالت كريستال بيران، المديرة الإقليمية لقطاع التكنولوجيا في بيزنس فرانس الشرق الأوسط: «يعد جيتكس من أهم المعارض التي نشجع فيها الشركات التكنولوجية الفرنسية للمشاركة به كل عام، لأنه يعد وسيلة قوية لدعم وجود هذه الشركات في المنطقة».