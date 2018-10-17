«غرفة دبي» تستقطب 9 شركات صينية متخصصة بالمدن الذكية إلى «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

نجح المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في شنغهاي بالصين في تنظيم بعثة تجارية ضمت 9 من أبرز الشركات الصينية المتخصصة بالمدن الذكية من شنغهاي للمشاركة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

وعقد الوفد الزائر عدداً من الاجتماعات خلال مشاركته في جيتكس مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية، وقام بزيارة أجنحتها المشاركة في المعرض، والتي شملت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودبي الجنوب، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى شرطة دبي ومكتب إكسبو 2020 دبي.

ونسقت الغرفة ترتيبات اللقاءات، حيث تعرفت الشركات الصينية إلى احتياجات ومتطلبات الخدمات الذكية في قطاعات محددة تبعاً لمتطلبات الدوائر، وتبادلوا الأفكار والخبرات تمهيداً لعقد شراكات مشتركة مستقبلية تفيد مجتمع الأعمال في دبي، وتسرّع من التحوّل الذكي في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دبي.

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إلى أن البعثة التجارية هدفت إلى تعريف الشركات الصينية التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية المتخصصة بالمدن الذكية، بالمتطلبات المتزايدة لعدد من الهيئات والدوائر المعنية في دبي بالتحوّل الذكي في خدماتها المتنوعة، حيث يهم الغرفة العمل على استقطاب هذه الشركات الصينية المبتكرة إلى دبي، وتأسيس تواجد لها في الإمارة.

ولفت خان إلى أن جيتكس يوفر فرصة مثالية لهذه الشركات للاطلاع على المستوى الذي وصلت إليه الخدمات الذكية في دبي، وعقد اجتماعات مع شركاء محتملين، والعمل على جذب تقنيات وابتكارات ذكية متطورة إلى الإمارة، مؤكداً أن الغرفة ملتزمة دعم مجتمع الأعمال، وتعريف الشركات الخارجية بفرص الاستثمار.

وتشارك غرفة دبي في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، عبر جناح خاص تستعرض فيه خدماتها وتطبيقاتها الذكية.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة إتمام معاملات خدمات العضوية، وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وشهادات المنشأ والخدمات القانونية وخدمة الدراسات والأبحاث وتقارير الأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني.