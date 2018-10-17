دبي تتصدر عالمياً بعائد الاستثمار العقاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت دراسة حديثة أن دبي تحتل المركز الأول بين مدن العالم في العائد الاستثماري في العقارات السكنية. وتفوقت دبي في ذلك على مدن منها شانغهاي ونيويورك وباريس ولندن وطوكيو وهونغ كونغ

وأضافت الدراسة الصادرة عن مؤسسة جلوبال مترو مونيتور، بأن دبي، بما يتوافر لها من نصيب مرتفع للفرد من إجمالي الناتج المحلي، والبنية التحتية عالمية المستوى، فإن الاستثمار في العقارات السكنية في هذه المدينة يضمن عائدات مرتفعة للمستثمرين الدوليين، وفق ما نقلته الدراسة عن خبراء في السوق.

الدراسة تتحقق من تكلفة العقارات السكنية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي لمدن العالم. وشملت الدراسة دبي من بين 20 مدينة كبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا، و51 مدينة كبرى في الولايات المتحدة، و43 مدينة كبرى في أوروبا الغربية، و25 مدينة مماثلة في منطقة آسيا الباسيفيكي وأكثر من 103 مدن في الصين.

وذكرت الدراسة أن دبي، التي تبلغ تكلفة القدم المربعة فيها 550 دولاراً (2020 درهماً) ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يبلغ 40698 دولاراً، فإن الإمارة هي الأعلى بين بقية المدن في الدراسة. وأضافت إن هذا يجذب المستثمرين في مشاريع راقية وفاخرة مثل ميناء خور دبي وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت ودبي مارينا وواجهة إعمار البحرية. وهذه المشاريع هي المتوقع أن تحقق أعلى نمو مستقبلاً.

وترتفع جاذبية دبي أيضاً بفعل ترتيبها في تكلفة المعيشة بين مدن العالم، حيث أشارت دراسة حديثة لمؤسسة ميرسر إلى أن دبي لم تعد من بين أغلى 25 مدينة في العالم، بل تراجعت تكلفة المعيشة فيها لتصل إلى المركز السادس والعشرين (مقابل المركز 19 من قبل). وفي الوقت نفسه فإن مدن هونغ كونغ وطوكيو وزيوريخ وسنغافورة وسيول وشانغهاي وبكين، تقع بين أغلى 10 مدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة، مما يعطي دبي ميزة تفضيلية في الاستثمار العقاري.