«دبي الذكية» تبحث تطوير منصة لتبادل البيانات مع «بيكسيو»

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف سيريل غانم، المسؤول عن تجارب العملاء في الشرق الأوسط لشركة «بيكسيو» الفرنسية عن مناقشات جارية مع مدينة دبي الذكية لتطوير منصة لتبادل بيانات العملاء متوافقة مع نظام حماية البيانات باستخدام تقنية بلوكشين في دبي.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أن المنصة تستهدف تسهيل المعاملات على العملاء، حيث يتم استخدام البيانات عند فتح حساب بنكي أو حساب تأمين أو طلب المياه أو الكهرباء، موضحاً أن القرار في يد العميل، حيث له كل الحق في استخدام بياناته، وستكون «بيكسيو» حلقة الوصل مع شرطة دبي بين العميل والمؤسسة وفق المناقشات القائمة حالياً.

وذكر أن المنصة تسمح للشركات بالاستفادة من بنية أساسية عن بعد دون الاعتماد على طرف ثالث فضلاً عن الحصول على نظام أقوى أسرع وأرخص خاص بالتأكد من هوية المستخدم، وبالتالي تتيح تفادي التكرار كما يعمل على تحسين التعاون بين الأقسام وقطاعات النشاط المختلفة عند جمع البيانات.

وبين أن المنصة تتيح تداول بيانات الشركات والأفراد على حد سواء وقادرة على توفير حلول رقمية 100% لجميع الهيئات التي تواجه عمليات معقدة عند جمع بيانات العملاء والتأكد منها وتصنيفها.

وأكد أن دبي تحتل مكانة عالمية في استشراف مستقبل الابتكار والتكنولوجيا، حيث تضع الحكومة التكنولوجيا على رأس أجندتها، مشيداً بالمبادرة الحكومية الخاصة باستراتيجية «دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021».