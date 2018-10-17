«دفاع مدني دبي» يعتمد حلول «أفايا» لتفادي الإنذارات الخاطئة

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، عن تعاونها مع شركة «أفايا» وشريك أعمالها شركة «كونيكت أي تي» لاعتماد حلول «أفايا»، بهدف تعزيز مستوى استجابة الإدارة العامة لإنذارات الحرائق في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة لتشدد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمواطنين. ويرتكز المشروع على دمج حلول «أفايا» المبتكرة بتقنيات «إنترنت الأشياء» في نظام الاستجابة الخاص بالإدارة العامة للدفاع المدني، ويهدف بشكل أساسي لتعزيز دور الإدارة العامة في الوقاية من الحرائق، وتفادي هدر الوقت المستغرق في الاستجابة للإنذارات الخاطئة التي تتلقاها بشكل دائم.

وقال العقيد علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الوقاية والحماية، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي: «تشكل سلامة الناس أولوية قصوى بالنسبة لنا، لذا نسعى جاهدين لمواكبة أحدث التطورات والابتكارات في قطاع التكنولوجيا، بما يمكننا من تقديم خدمات متميّزة وفعّالة لسكان دبي. ومن هنا جاء تعاوننا مع شركة «أفايا» والذي سيساهم بتحسين عملية الاستجابة لإنذارات الحرائق، وبالتالي تعزيز رضا وسعادة مستخدمي هذه الخدمات».

وقالت شيخة نعمة القاسمي، المدير العام لشركة «أفايا» العالمية في دبي والإمارات الشمالية: «تواظب «أفايا» على توفير أحدث الحلول في مجال تقنيات وخدمات وأجهزة مراكز الاتصال والاتصالات الموحدة للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتيح لها تعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة والحرجة بشكل سريع وفعّال. ونحن نفتخر بتقديم الدعم المتواصل للإدارة العامة للدفاع المدني، ونتطلع قدماً لترسيخ هذا التعاون المميّز في المستقبل».