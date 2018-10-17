قائد شرطة عجمان يطلق خدمات ذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، خدمات ذكية جديدة عبر تطبيق الشرطة الذكي للجمهور، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى جناح شرطة عجمان على منصة حكومة عجمان للاطلاع على أبرز الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، مشيداً بجهود القائمين على المعرض، والتي تبرز تميز أداء حكومة عجمان وارتقائها.

وأطلق قائد عام شرطة عجمان خدمة المشاكل الطلابية، وتم طرحها على تطبيق شرطة عجمان، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين طلبة المدارس من التواصل مع الشرطة بسهولة، وإيصال مشاكلهم التي قد يتعرضون لها مثل التنمر والعنف المدرسي، والإبلاغ عن حالات التسرّب الطلابي من المدارس.