«صندوق تطوير الاتصالات» يكرم شركاءه الاستراتيجيين

المصدر: دبي-البيان

احتفل صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة، بشركائه الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص.

وذلك خلال مشاركته في جيتكس ضمن جناح الهيئة، تأكيداً على دور الشركاء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤية الإمارات 2021، في مجال الابتكار والتحول الرقمي، والبحث والتطوير، واستشراف المستقبل، وتعزيزاً للتكامل في تحقيق الأهداف، والوصول إلى الصدارة العالمية.

بدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها ماجد سلطان المسمار رئيس مجلس أمناء الصندوق ونائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عبّر فيها عن حفاوة الهيئة بالشركاء، وكافة الجهات التي ساندت الهيئة.

كرم الصندوق مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد لتمويلها 200 براءة اختراع، ووكالة الإمارات للفضاء، وكليات التقنية العليا، ومركز محمد بن راشد للفضاء.

كما تم تكريم مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وكذلك جامعة دبي ومدينة دبي الذكية لمنحهما الدراسية ضمن البرنامج.