هوية رقمية وطنية في الإمارات تتيح التوقيع الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

دشنت دبي الذكية، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، «الهوية الرقمية لدولة الإمارات» التي تعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، لحلول الهوية والتوقيع الرقمي.

وتسمح الهوية بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، كما تتيح للمتعاملين إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً والتحقق من صحتها، وذلك لتقليل زياراتهم إلى مراكز الخدمة للتوقيع على الوثائق المهمة وتوفير الوقت.

وتم إطلاق الهوية الرقمية خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه في معرض «جيتكس للتقنية»، بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني كشريك مزود للشهادات الرقمية لأمان الهوية الرقمية، وشركة دارك ماتر.

ويمكن التسجيل في الهوية الرقمية عبر تحميل التطبيق من متاجر تطبيقات أنظمة أندرويد وآي أو إس، والاشتراك عن طريق ثلاث خطوات تتضمن مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعاملين، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

ويمكن لمستخدمي DubaiID و SmartPass تحويل حساباتهم الحالية بسهولة من خلال التطبيق، لإكمال عملية التحقق والحصول على إمكانات التوقيع الرقمي.

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