«دافزا» تستعرض مزاياها الاستثمارية لشركات التكنولوجيا العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

استعرضت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» المزايا والحوافز الاستثمارية والخدمات المتكاملة، التي توفرها للشركات الإقليمية والعالمية العاملة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» المقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

واستضافت «دافزا» خلال المعرض وفداً رسمياً ضم ممثلين عن مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في تقنيات إنترنت الأشياء و«بلوك تشين» والحلول الرقمية الأخرى، وذلك لبحث كيفية تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة، وتقديم خدماتها في الدولة والمنطقة عبر إمارة دبي لتنضم إلى الشركات الهندية التي تحتضنها، وتشكل نسبة 29 في المئة من مجموع الشركات الآسيوية.

وبحث ممثلو «دافزا» مع وفد صيني رفيع المستوى، سبل نقل الشركات الصينية استثماراتها إلى المنطقة الحرة، وهو لقاء جاء نتيجة لسلسلة الحملات الترويجية والزيارات التسويقية، التي نظمتها لعدد من المقاطعات الصينية بما فيها شنزين وجوانزو في وقت سابق من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف «دافزا» وفداً رسمياً من ممثلين عن شركات ماليزية تتطلع إلى دعم المنطقة الحرة في تأسيس أعمالها خارج ماليزيا خلال الفترة المقبلة.

كما نظمت منتدى استثمارياً بمشاركة ممثلين عن الشركات والهيئات الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية في دبي ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والذي استعرض آلية تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة إلى جانب الفرص المتاحة للاستثمار في إمارة دبي مع التركيز بشكل خاص على قطاع التجارة الإلكترونية.

وقال عبدالعزيز الحمادي مدير أول التسويق في «دافزا»، إن المشاركة في «جيتكس للتقنية» كونه الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والعالم والمتخصص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات خاصة أن الشركات العاملة ضمن هذه القطاعات تشكل نسبة 30 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن «دافزا»، وهي تشكل النسبة الأكبر بين تلك التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها.

ولفت إلى أن المعرض شهد الإعلان عن إتمام أكثر من 60 ألف معاملة تجارية لإطلاق الأعمال من خلال تقنيات الحوسبة السحابية والأتمتة، ما يؤكد نجاح خطة «دافزا» للذكاء الرقمي 2018-2020 التي جرى إطلاقها أوائل العام الجاري، بما يتماشى مع مبادرات التحوّل الرقمي وفي مقدمتها استراتيجية إنترنت الأشياء واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وعلى التزام المنطقة الحرة بالاستثمار في أحدث التقنيات.

ومن جانبها، ذكرت بثينة بنت فهد المدير الأول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دافزا»، أن سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي تلعب دوراً استراتيجياً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، وتعمل في هذا الإطار على تمكين إطلاق الأعمال بشكل سريع وفعّال من خلال تقنيات الحوسبة السحابية.

وأكدت التزام «دافزا» المستمر بالتطوّر في مجال التكنولوجيا، وتسخير ذلك لخدمة المتعاملين على نحو أفضل سواء عبر حلول الأعمال المبتكرة، أو الخدمات الرقمية المتطورة.