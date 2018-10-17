تدشين أول كرة جغرافية ذكية تفاعلية

المصدر: دبي - البيان

دشن معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية 2018)، أول كرة جغرافية ذكية تفاعلية مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية (GIS) التي هيأتها الوزارة ضمن مرحلتها الأولى.

وقد عكست الوزارة مشروع قاعدة البيانات الجغرافية على الكرة التفاعلية، والذي بدوره يندرج ضمن عدة محاور رئيسية وهي أسس المستقبل»بيئة متكاملة آمنة للبيانات«وإنتاجية المستقبل»التشييد والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد«وأمن المستقبل، بالإضافة إلى محور تجربة المستقبل»المدن الذكية والتفاعلية«والتي تدعم استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.

منظومة الإسكان

كما أطلق معاليه ضمن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية الذكية(نظام منظومة الإسكان) والذي يمثل نظاماً إلكترونياً لإدارة الإسكان عن طريق أتمتة العمليات الحالية التي تتم بين الوزارة ولجنة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ويعتبر خط أساس لبناء قواعد البيانات الإسكانية.

ويهدف النظام إلى متابعة مشاريع الإسكان وتسهيل العمل المشترك وعملية إدارة الخدمات الإسكانية وخفض الوقت الخاص بالحصول على البيانات من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى تقليل الوقت في عملية البحث عن حالة طلبات الإسكان.

واطلع معاليه في جولته على منصة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي من خلالها تعرف على خدمات جديدة، وأخرى مطورة أطلقها البرنامج في مشاركته لهذا العام، وأكد معاليه أن عصر المعرفة وتدفق البيانات هو البوابة الرئيسية لاستشراف المستقبل وأن الابتكار يبدأ بتوفر قاعدة بيانات واسعة تساهم في خلق الحلول للحاضر والمستقبل.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق معاليه لمبادرة سديم المعرفة والتي تعتبر نافذة معرفية تقدم كافة المعلومات عن البرنامج والإسكان في الماضي والحاضر من خلال أرقام وحقائق ومعلومات متدفقة، كما تبرز أهم ملامح الخدمات والتطلعات التي ينظر إليها البرنامج في المستقبل، وتتميز هذه النافذة بسهولة التصفح والتنقل بين المعلومات بأسلوب معاصر وذكي.

خدمات مطورة

كما اطلع معاليه على التطبيقات والخدمات المطورة التي عرضها البرنامج والتي كان من أبرزها خدمة سند التي أنشأها البرنامج لأصحاب الهمم وذلك لدعمهم في استخدام الموقع الإلكتروني للبرنامج بسهولة ويسر، حيث يستجيب للمستخدمين من أصحاب الهمم ذوي التحديات السمعية والبصرية بما يلبي احتياجهم.

وتعرف معاليه على تطبيق مسكني الافتراضي بنسخته المحدثة، بالإضافة إلى هولوجرام المساكن ونظام أحياء زايد وتطبيق زايد للإسكان على الهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه بالنسخة المحدثة والتي تضم خدمات جديدة.

وأكد أن الهيئة حرصت على إطلاق أحدث التقنيات في مجال خدمة المتعاملين والخدمات الذكية والمنظومة المتطورة التي تتبناها في دعم الابتكار وتعريف الجمهور بالمشاريع والتقنيات المستخدمة لديها وتعريف الجمهور بالمشاريع والتقنيات الحديثة انطلاقاً من هدف الحكومة الرشيدة في جعل الخدمات أكثر سهولة لدى المتعاملين.

والارتقاء بتنافسية الإمارات بما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها بين الدول، حيث عرضت الهيئة بمنصة الحكومة الذكية بالمعرض نظام chatbot نظام الرد الآلي الإجرائي، والذي سيتيح للمتعامل استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة ،عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية الجديدة.

وعبر استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والذي سيوفر الوقت والجهد لمتعاملي الهيئة في إنجاز معاملاتهم ،واستعراض خدماتها الإلكترونية والذكية ومواكبة لاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021.

وأكد أن مشاركة الوزارة في المعرض وإطلاقها عدداً من الخدمات والمشاريع الذكية، التي تخدم قطاع البنية التحتية في الإمارات، وكذلك المتعاملين يمثل تأكيداً منها على الالتزام برؤية وتوجيهات حكومة الإمارات نحو التحول الذكي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.