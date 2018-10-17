حميد بن عمار يطلق تطبيق «عجمان ريبوت»

المصدر: دبي - البيان

اطلع الشيخ حميد بن عمار النعيمي خلال زيارته معرض أسبوع جيتكس للتقنية بمركز دبي التجاري العالمي على الخدمات والإنجازات التقنية التي تقدمها المنصات المشاركة في هذا الحدث المهم.

وأطلق الشيخ حميد بن عمار - أثناء زيارته منصة حكومة عجمان - تطبيق «عجمان ريبوت» وخدمة الـ100 يوم في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري والمتضمنة إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة أو سند ملكية وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر - صورة طبق الأصل.

وأثنى على نوعية الخدمات التي تقدمها منصة حكومة عجمان ودورها المهم في تيسير رحلة المتعاملين وإسعادهم، مؤكداً أن الإماراتيين يثبتون يوماً بعد يوم أنهم قادرون على التميز والريادة في شتى المجالات وعلى ذلك تشهد إنجازاتهم المتلاحقة، ومنها معرض جيتكس الذي أصبح علامة تميز الإمارات في المجال التقني.

رافق الشيخ حميد بن عمار النعيمي خلال جولته عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وعلي النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وأحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان.

وقالت شهيل بهذه المناسبة إن منصة حكومة عجمان شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى للمعرض إقبالاً كبيراً من قبل المسؤولين للاطلاع على أبرز التطبيقات والتجارب التقنية التي أطلقتها الجهات المشاركة ضمن المنصة.