«الذكاء الاصطناعي» لا ينهي الاعتماد على البشر

المصدر: ■ دبي-البيان

اتفق المشاركون في ندوات اليوم الثالث من جيتكس 2018، دون إعداد مسبق على أن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة كبرى ويمثل الأساس لمدن المستقبل إلا أنه لا يعني بالضرورة نهاية الدور البشري في حياتنا.

وتحدث خلال هذه الندوة كل من عالم البيانات لدى أبل محمد شوكوهي-يكتا، والدكتور مازن ملباري رئيس الذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة «ميسك»، ورينيل باراميل الشريك الأساسي في شركة «ستراتيجي أوف ثينجز»، وميغا كومار رئيس الأبحاث لدى «أي دبي سي» الشرق الأوسط وأفريقيا، وأندري بيلوزيروف استشاري الابتكار والاستراتيجيات لمجلة «سي أي أو» الإلكترونية في موسكو.

وناقشت الندوة فرص الأعمال التي ستفتح آفاقها هذه التقنية المستقبلية، كما أكد المتحاورون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتوفر اليوم ما زالت في مراحلها الأولى وما يزال أمامها الكثير من التحولات التالية. وتحدث محمد شوكوهي-يكتا واصفاً مصطلح الذكاء الاصطناعي بأنه «أجمل فكرة موجودة اليوم».

«تطوروا أو انتهوا إلى الأبد» بهذا التحذير الحاد وجه براين ماك برايد الرئيس السابق لشركة أسوس والعقل المدبر لريادة أمازون في أسواق المملكة المتحدة، تحذيره للصناعات التي تتمحور حول العملاء في عصر التقنية.