منافسة بين دوائر الشارقة في طرح الخدمات

المصدر: ■ دبي- البيان

شهد جناح حكومة الشارقة خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، تنافساً كبيراً بين دوائر حكومة الشارقة للكشف عن الخدمات الجديدة والتطبيقات المبتكرة أمام آلاف الزوار المهتمين بالشأن التقني.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: «لقد انطلقنا من الرؤية الحكيمة لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه السديدة لتضافر كافة الجهود المخلصة لترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً ومثالية للعيش وممارسة الأعمال».

وخلال اليومين الماضيين دشنت عدد من الدوائر الحكومية المشاركة في جناح إمارة الشارقة مشاريعها وتطبيقاتها الذكية لمساندة النهضة الرقمية في الإمارة، حيث أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تطبيق الأبواب الخيالية لمدن الشارقة لتقنية الواقع المعزز الذي يمكن المستخدمين من فتح أبواب خيالية لمدن الشارقة، ليجد نفسه داخل المدينة التي يحتاج إلى زيارتها ويتجول داخلها افتراضياً.

وأطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «منصة الإعلام الذكي»، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، أما دائرة الإسكان بالشارقة، فقد أطلقت نظام قياس مؤشرات الأداء ونظام نشر السعادة للموظفين، كما أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «منصة التحول الرقمي».