«انفوسيستا» ترصد متطلبات العملاء وفرص التوسع الإقليمي

المصدر: دبي - البيان

تكشف شركة «انفوسيستا Infosysta» المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات وحلول وتطبيقات الإدارة الذكية والشريك الاستراتيجي لشركة Atlassian العالمية في المنطقة خلال مشاركتها الثانية في فعاليات أسبوع جيتكس، عن باقة الحلول والتطبيقات الحديثة التي تطرحها الشركة في المنطقة للمساهمة بفاعلية في الدفع بقاطرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

سيما أن حلول Atlassian قد ساهمت في دعم أكثر من 80 ألف عميل في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، بحسب تقرير Gartner magic quadrant الصادر عن مؤسسة جارتنر للأبحاث الدولية.

وقال فراس الحجار رئيس انفوسيستا عن مشاركة الشركة في أسبوع التكنولوجيا: «إن الشركة تخطط للإعلان عن ملامح رؤية العام المقبل وترصد متطلبات العملاء وفرص التوسع الإقليمي:«إن الحضور المتميز يعكس إيماننا الكامل بأهمية البقاء على تواصل دائم لرصد متطلبات واحتياجات العملاء الحاليين والجدد لتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع المتغيرات العالمية المتلاحقة، كما أنه من المقرر إزاحة الستار عن أبرز الملامح المستقبلية للتوسع وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 20 مليون دولار بحلول العام 2020».