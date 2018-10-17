جائزة «أفضل وجهة سياحية في المنطقة» لأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في معرض «بورصة السياحة العالمية - آسيا» الذي ينطلق اليوم، ويستمر المعرض الذي يعد أحد أضخم المعارض التجارية على مستوى العالم لغاية يوم الجمعة المقبل في سنغافورة.

وحصدت أبوظبي جائزة «أفضل وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط» ضمن جوائز اختيار قراء مجلة ترافيل ويكلي آسيا 2018. وتسلّم وفد دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي الجائزة خلال حفل خاص أقيم مؤخرا في فندق ماندرين أوركيد سنغافورة. وشهدت هذه الدورة توزيع 56 جائزة في 10 فئات مختلفة بناء على ترشيحات وتصويت قراء المجلة من الخبراء والعاملين في قطاع السفر والسياحة.

ويأتي فوز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجائزة مجلة «ترافيل ويكلي آسيا» بعد فوزها بثلاث جوائز عالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الجائزة الذهبية من «اتحاد السياحة في آسيا والمحيط الهادئ» عن حملتها الترويجية «حكاية استثنائية» خلال شهر يوليو إلى جانب الجائزة الذهبية لأفضل فيلم ترويجي لوجهة سياحية «فئة المدن» والجائزة الكبرى في «مهرجان المالديف الدولي للأفلام السياحية» خلال سبتمبر.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والوجهات التي تقدمها أبوظبي لزوارها ولتعزيز الوعي بالمنتجات السياحية المتنامية والمتنوعة في الإمارة. ومن بين الشركاء المشاركين جامع الشيخ زايد الكبير.

وهو أكثر معالم أبوظبي شهرة وثاني أفضل معلم سياحي على مستوى العالم وفقاً لتقييم زوار موقع «تريب أدفايزر» العالمي، بالإضافة إلى وفد من متحف اللوفر أبوظبي، والاتحاد للطيران، وجزيرة ياس، و«هلا أبوظبي» التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، ووكالة «نيرفانا للسياحة والسفر».

وتأتي المشاركة في ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع السفر في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتطلع الإمارات للاستفادة من هذا النمو، مع توقعات بوصول قيمة الحجوزات الإجمالية إلى 53.7 مليار دولار بحلول عام 2020، أي زيادة بنسبة 22% عن عام 2016.