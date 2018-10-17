سيف بن زايد يطلع على تقنيات ومعروضات جيتكس

المصدر: دبي - البيان

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض جيتكس للتقنية 2018 في دورته الـ 38 المقامة حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، واطلع على ما تعرضه الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» والروبوتات والحوسبة السحابية وتقنية الجيل الخامس والتقنيات الناشئة، وعلى أحدث ما تقدمه الشركات العارضة من تقنيات وخدمات ذكية.

وتوقف سموه عند عدد من الأجنحة ومنصات كبريات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع المعلوماتية وتقنياتها، حيث استمع سموه من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح حول البرامج التقنية التي تنفذها في عالم المدن الذكية ومجالات الأمن والذكاء الاصطناعي.

وزار سموه جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، وتفقد مختلف القطاعات المشاركة ضمن جناح وزارة الداخلية، واطلع على الخدمات والتقنيات الذكية ومنصّات التحول الرقمي الداعمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 المعروضة.

واستمع سموه بحضور الدكتور أحمد بن جميل الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلف بجناح الوزارة، لشرح عن أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية، بما في ذلك المنصّات الوطنية التي يعمل عليها مركز المعلومات الوطني مع قطاعات الدولة، ومنصّة التقنيات والأنظمة الأمنية.

وقال سموه عبر تدوينة على موقع «تويتر»: «اطلعت بمعرض جيتكس على تقنيات متميزة، ولفت انتباهي بالجناح السعودي المجهود والإبداع بإدارة وتنظيم الحج. مباركة جهود حكومة خادم الحرمين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، والشكر لأخي الأمير عبدالعزيز بن سعود على ما تقدمه وزارة الداخلية من تسهيلات متميزة لزوار بيت الله».