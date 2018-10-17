314 مليون مستخدم عربي للإنترنت بحلول 2021

المصدر: دبي - البيان

على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محاضرة توعوية حول تقرير «الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - التغلب على المخاوف المجتمعية».

حيث تناول التقرير المخاوف العامة حول الجوانب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي (AI) ومنظومة التحديات والفرص المحيطة بجمع البيانات غير المنظم في حقبة جديدة من التكنولوجيا في المنطقة.

وقدم المحاضرة فادي سالم، مدير إدارة البحوث في الكلية، والتي سلطت الضوء على تنامي مخاوف الأفراد نتيجة للتطور السريع للقطاع الرقمي والانتشار الكبير للأجهزة المحمولة، وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وأحدث تقنياتها، كما تطرق التقرير إلى آراء وتطلعات أفراد المجتمع الإماراتي حول الخطوات والإجراءات التي يرغبون في اتباعها لحماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.

واستعرضت المحاضرة تطور وانتشار استخدام الإنترنت في الفترة من 2010 إلى 2020 من خلال مخرجات تقرير «العالم العربي على الإنترنت 2017»، الذي أطلقته الكلية، والذي استخلص إلى أنه بحلول عام 2021 سيكون هناك مليار إنترنت شخصي للأشياء (الأجهزة المتصلة بالإنترنت)، و100٪ نسبة اختراق للمحمول و80٪ نسبة اختراق لوسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي.

كما تنبأ التقرير أنه بحلول عام 2021 سيكون هناك 47 مليون مستخدم جديد للإنترنت في العالم العربي، ليصل العدد الإجمالي إلى 208 ملايين مستخدم، و160 مليون مستخدم جديد لوسائل الإعلام الاجتماعية، مما سيشكل ما مجموعه 314 مليون مستخدم.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «خلال 2017 تجاوز عدد الأجهزة الشخصية المتصلة بالإنترنت عدد الأفراد في العالم العربي، ويوجد اليوم 1.2 جهاز إنترنت لكل شخص يعيش في العالم العربي.

نتج عن هذا التوسع غير المسبوق في تبني مخرجات التكنولوجيا زيادة في توليد البيانات، لذا من الضروري أن نستكشف أفضل السبل والحلول لضمان حماية الخصوصية وأمن المعلومات المجتمعية من خلال إعداد البحوث العلمية والتقارير التي تستهدف الإحاطة بآمال وتطلعات شعوب المنطقة حول هذه التطورات التكنولوجية غير المسبوقة.

وكشفت المحاضرة عن أن 59٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي كانوا قلقين بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وأن 61٪ منهم لديهم مخاوف بشأن سلامة السيارات بدون سائق و63٪ لديهم مخاوف بشأن الطائرات بدون طيار التي تهدد سلامة المجال الجوي. واختتمت المحاضرة بمناقشة مجموعة الآليات وأطر العمل اللازمة للحماية من انتهاك الخصوصية وسلامة أمن البيانات ومستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

تم نشر التقرير على الموقع الجديد للكلية، والذي تم إطلاقه على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2018، حيث عملت الكلية على تجديد المحتوى الخاص بها عبر موقعها الإلكتروني لتقديم تجربة أكثر تفاعلية تستعرض البرامج الأكاديمية المتنوعة، والتقارير البحثية، والمنشورات والفعاليات العامة والخدمات الاستشارية، كما يمكن لزوار الموقع التعرف إلى آخر أخبار الكلية بصفتها أول مؤسسة بحث وتعليم تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي.