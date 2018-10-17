344 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 344 مليون درهم حيث تم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 25 مليون درهم و103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 118 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين بمنطقة الحبية الثالثة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 6.8 ملايين.

وسجلت الرهونات 201 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 36 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 165 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 149 مليون درهم ورهن في الورقاء الأولى بقيمة 12 مليون درهم.