الدورة الافتتاحية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إطلاق الأكاديمية البحرية الجديدة لنادي أبوظبي البحري خلال معرض أبوظبي للقوارب واليخوت، الذي تنطلق اليوم دورته الافتتاحية في أرض المعارض تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وسيكون هناك جناح خاص للأكاديمية في المعرض يضم كل ما تقدمه من تدريبات مختلفة تغطي كافة أنواع الرياضات البحرية والترفيهية والأنشطة المجتمعية التي تغطي كل المجالات البحرية.

وقال سموه: يتماشى نادي أبوظبي مع استراتيجية وتوجهات حكومة أبوظبي وتحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في كل ما يقدمه من مشاريع وخطط جديدة، والأكاديمية ستكون استثماراً مهماً في المجتمع قبل أن تكون استثماراً رياضياً وستكون فوائدها بلا حدود سواء من الناحية الرياضية أو في مجال خدمة شرائح المجتمع والمجالات الترفيهية وستعود بفوائد إيجابية على كل منتسبي الأكاديمية.

وأضاف: إنشاء الأكاديمية كان طموحاً للنادي البحري في السنوات الماضية وعملنا جاهدين من أجل أن نقوم بتحقيق هذا الطموح، واليوم ومع اكتمال كل العناصر والتجهيزات نعلن عن إطلاق الأكاديمية والتي سيكون مقرها على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأكد سموه أن الأكاديمية الحالية تأتي لكي تحقق الكثير من الأهداف ويكون لها دور فعال في خدمة المجتمع والرياضة البحرية، وقال سموه: ستكون الأكاديمية هي الأولى من نوعها، حيث ستضم كل أنواع الرياضات البحرية، وستستقبل الراغبين في الانخراط في عالم الرياضات البحرية وخوض تجربة التمرين والتدريب على الرياضات والألعاب البحرية، تحت إشراف مدربين متخصصين .

ويعلن النادي اليوم عن إطلاق الأكاديمية من خلال جناح متخصص سيقدم شرحاً وافياً عن كل ما تقدمه الأكاديمية من خدمات وتمارين وحصص مختلفة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: نحن على ثقة من أن هذا الحدث سيشهد توقيع العديد من صفقات الأعمال والشراكات المهمة، ويرسخ من مكانة أبوظبي المتنامية كمركز رائد في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية وأدوات الصيد.

يقام المعرض على «أدنيك مارينا» البالغة مساحته 31 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 270 شركة عارضة من 25 دولة، حيث سيتم عرض ما يصل إلى 90 قارباً ويختاً، كما سيشهد المعرض مشاركة واسعة من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

جلف كرافت

وتشارك جلف كرافت في المعرض، حيث تعرض مجموعة من اليخوت الفاخرة والقوارب الترفيهية تضم اليختين الحائزين على العديد من الجوائز الماجستي 135 والماجستي 100، بالإضافة إلى يخت ماجستي 62 الذي تم إطلاقه أوائل هذه السنة واليخت العائلي المتميز ماجستي 48 بالإضافة إلى يخت النوماد 55 وقوارب سيلفر كرافت 36 CC وسيلفر كرافت 36 HT،.

والقارب الترفيهي متعدد الاستعمالات سيلفر كرافت 31. كما تشارك «أزيموت لليخوت» بأكبر تشكيلة من اليخوت بأحجام تتراوح بين 34 قدماً و35 متراً، وسيتمكن زوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب من التعرف عن قرب إلى عدد من يخوت أزيموت تشمل: «غراند 27 متري»، و«72 فلاي بريدج»، و«أزيموت 77 إس» و«غراند 27 متري» يخت فاخر مزود بنظام أوبتيموس المبتكر للتوجيه المعزز.

20 ألف زائر

من المتوقع أن يستقطب الحدث 20 ألف زائر محلي وإقليمي ودولي، حيث سيشكل منصة للاحتفاء بالتراث والإرث البحري الغني لإمارة أبوظبي والسياحة البحرية المتميزة فيها، وسيتم فيه عرض أحدث اليخوت الفاخرة جنباً إلى جنب مع قوارب صيد السمك التقليدية والعبرات ومجموعة واسعة من معدات الترفيه البحري وصيد السمك.