150 شركة بمعرض الفرانشايز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

انطلقت أمس في مركز أبوظبي للمعارض فعاليات الدورة السادسة لمعرض حقوق الامتياز التجاري العالمي (الفرانشايز)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمشاركة 150 شركة من 16 دولة، تمثل علامات تجارية في 11 قطاعاً اقتصادياً.

وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للصحافيين عقب افتتاح المعرض بمشاركة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الدورة الحالية تشهد نمواً بنسبة 50% في عدد الشركات المشاركة مقارنة بالعام الماضي.

ونوه إلى أن الغرفة تقدم تسهيلات وخدمات واستشارات اقتصادية وتدريبية عدة للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عبر شراكات مع شركات عالمية بنظام «فرانشايز».

وشدد على أن المعرض يستهدف إيجاد فرص ومبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية والشركات الإماراتية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال الفرانشايز العالمي.

وأكد أن المعرض خلال دورته الحالية نجح في استقطاب العديد من الجهات الحكومية المهمة على المستويين المحلي والاتحادي، مثل وزارة الاقتصاد ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وغرفة عجمان إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء من القطاعات التجارية والاقتصادية، والعلامات التجارية الكبرى من داخل الدولة وخارجها.

مشتريات

أكدت وزارة الاقتصاد أمس بدء تطبيق قرار تخصيص 10% من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة. صرح بذلك أمس الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على هامش مشاركة البرنامج في معرض الفرانشايز، مشيراً إلى أن 1650 شركة مسجلة لدى البرنامج ستستفيد خلال الأيام المقبلة من القرار.

وأشار إلى أنه يحق لكل شركة صغيرة أو متوسطة مشاركة في البرنامج أن تتقدم برقم عضويتها إلى موقع وزارة المالية للتسجيل في برنامج المشتريات الحكومية والاستفادة منه. ونوه بأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على إسناد المناقصات صغيرة الحجم إلى أعضاء البرنامج دون طرحها لمناقصات علنية، موضحاً أن هناك 42 جهة حكومية مربوطة مع وزارة المالية والبرنامج للتسهيل على أعضائه.

وأشار إلى أن النسب الأكبر من أعضاء البرنامج الوطني (75%) هي شركات متناهية الصغر يغلب عليها خدمات قطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية ومواد البناء. وأشار إلى أن البرنامج سيطرح قريباً محفزات لمضاعفة عدد أعضائه، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات المنضوية تحت لواء البرنامج إلى 5 آلاف شركة بنهاية العام الجاري.

وكشف عن أن البرنامج يبحث حالياً مع مصرف الإمارات للتنمية وبنوك أخرى منتجات تمويلية للشركات أعضاء البرامج توفر لهم مزايا تمويلية منافسة، كما يجري البرنامج اتصالات قوية مع المفوضية الأوروبية لفتح أسواق جديدة أمام أعضائه.

مشاركة سعودية قوية

كشف قابوس خالد مدير الدورة الحالية للمعرض عن أن الدورة الحالية تتميز بمشاركة شركات من 16 دولة منها السعودية، التي تشارك لأول مرة بجناح كبير يضم شركات وبنك التنمية الصناعية. وتتوزع الشركات على 11 قطاعاً اقتصادياً أبرزها الأغذية التي تستحوذ على 20% من حجم الشركات، يليها قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتعليم.

وأوضح محمد خضر مدير فورست كوفي السعودية أن شركته تشارك بالمعرض للبحث عن مستثمرين لمشاركتها في توزيع منتج «بوب كورن» تنتجه شركة ماليزية، ويتم بيعه بدول أوروبية وآسيوية عدة.