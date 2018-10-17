طائرات بدون طيار من شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن 3 من أحدث طائراتها دون طيار «الدرون» في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» والتي تستخدمها في دعم العمليات الميدانية وعمليات التدخل السريع، وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار والاتصال والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الانذار.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن شرطة دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في عملياتها الشرطية والميدانية، ومنها مشاريع طائرات الدرون كونها تُسهل على أفراد الشرطة القيام بالمهام اليومية التي تقع على عاتقهم.

وقال إن الهدف من استخدام الطائرات بدون طيار هو تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة لأفراد المجتمع إلى جانب تقليل استخدام الكوادر البشرية في العمليات الشرطية التي تعتمد على التقنيات الحديثة وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

مشيراً إلى أن الطائرات دون طيار تساهم في العمل الشرطي ضمن عمليات متابعة الحركة المرورية وحوادث السير، وعمليات الإنقاذ سواء البرية أو البحرية إلى جانب استخدامها في السيطرة على الحشود والمداهمات.

ومن أبرز هذه الطائرات «طائرة الدعم المستمر» والتي تتمتع بمواصفات ذكية وأجهزة تصوير حرارية وضوئية، وتهدف إلى توفير تغطية جوية واسعة لمنطقة العمل الشرطي الميداني، والمساهمة في الاستجابة الاستباقية لعمليات الإنقاذ المتنوعة، وتعتبر أداة مهمة في تغطية الفعاليات الكبرى كالفعاليات الرياضية والمناسبات.

وكشفت شرطة دبي عن طائرة «التدخل السريع» وهي طائرة بدون طيار تضم أحدث الوسائل في نظام بث صفارات واسعة المدى، وهي الأولى من نوعها في مجال صفارات الإنذار ذات النطاق الواسع، وتستطيع أن تطير ببساطة فوق أي منطقة تتطلب إخطاراً أو إنذاراً مسموعاً. وتستطيع طائرة «التدخل السريع» التحليق آلياً ويمكنها بث رسائل مسجلة مسبقاً لتلقي التعليمات، فيما يغطي صوت الإنذار الصادر عنها مسافة 5 كم.

وكشفت شرطة دبي في منصتها بمعرض جيتكس، عن دورية الشرطة الطائرة وهي عبارة عن دورية تكون متواجدة داخل صندوق في حالة استعداد لاستخدامها في أي وقت وتحتوي على نظام ذكي ومجهزة بمجسات استشعار، ويمكن التحكم بالطائرة عن بعد من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي دون اللجوء لتواجد مُشغل في نفس المكان.

ويتم استخدام دورية الشرطة الطائرة في المناطق الساخنة التي تتطلب مراقبة مستمرة كما يمكن للطائرة الانتقال لمهام الاستطلاع والمراقبة، حيث إنها مزودة بكاميرا يمكنها التقريب لمسافة 20 ضعفاً، وبها ميزة التصوير الحراري.