مؤتمر «هواوي» يبحث مساهمة الروبوتات في نقل المعلومات

المصدر: ■ دبي - البيان

ناقش مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي نظمته شركة «هواوي»، في إطار الدورة الثالثة من يوم هواوي للابتكار بمنطقة الشرق الأوسط الفرص الكبيرة التي تحملها ثورة الذكاء الاصطناعي.

استقطب المؤتمر أبرز خبراء قطاع تقنية المعلومات وفي مقدمتها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني المهندس مثنى حمدان الغرايبة.

وألقت أنوار الشمري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات، كلمة موجزة سلطت من خلالها الضوء على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلبية الطلب العالمي على البنية التحتية ومساهمة الروبوتات في نقل المعلومات بشكل أسرع.

وأكد الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) خلال مشاركته في المؤتمر أهمية بدء العمل على وضع السياسات والخطط المناسبة الكفيلة بضمان استخدام هذه التقنيات.