تعاون «بريد الإمارات» و«هيوليت باكارد» للتحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقّعت بريد الإمارات اتفاقية مع شركة هيوليت باكارد (HPE) لبدء رحلة تحوّلها الرقمي مع الإطلاق الإقليمي لمنصة البنى التحتية المدمجة. وتم الإعلان عن تفاصيل تحوّل مركز البيانات في بريد الإمارات في معرض «جيتكس 2018»، ويشمل هذا التحوّل نظاماً متطوراً تعمل الذاكرة كمحركه الرئيسي، والتي من شأنها أن تُمكّن رحلة التحوّل الرقمي لبريد الإمارات، والارتقاء بها كمؤسسة يقودها الابتكار كمجموعة.

وعلق عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: «ندرك في بريد الإمارات التغيّر الهائل في طرق التواصل المجتمعية، وقد شرعت بناءً عليه في وضع رؤية تحوّل لإدارة أعمال البريد التي تتماشى مع الاقتصاد الرقمي. ويسعدنا مع انتقالنا لبنية تحتية آمنة ومدعمة بتقنية السحابة، أن نتعاون مع شركة هيوليت باكارد (HPE) التي ستساعدنا خبرتها كمبتكر في مجال تكنولوجيا المعلومات في تحقيق رؤيتنا لتأسيس بنية تحتية ذكية ومرنة».

وقال فِل ديفيس، رئيس تقنية المعلومات الهجينة ومدير المبيعات العالمي في شركة هيوليت باكارد: «يحتاج مزوّدو خدمات البريد اليوم إلى التكيّف مع التغيّر الرقمي للاستفادة من نماذج الأعمال الجديدة، وزيادة نسبة ولاء العملاء. ونتطلّع للتعاون مع بريد الإمارات ومساعدتهم في تحويل أعمالهم الأساسية من خلال تحسين التميّز التشغيلي، وتوفير أفضل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية».