مطار أبوظبي يستقبل أولى رحلات «إنديجو» الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي بدء شركة «إنديجو» الهندية تشغيل رحلاتها إلى مطار أبوظبي الدولي من مطاري «كوتشين» و«كاليكوت» الدوليين في الهند، وذلك بمعدل رحلة يومياً من كل مطار بإجمالي 14 رحلة أسبوعياً.

و«إنديجو» الهندية من بين شركات الطيران الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، وتعتمد فلسفةً بسيطة تقوم على الأسعار المخفضة ودقة المواعيد وتقديم تجربة سفر ممتعة وغاية في الراحة، وذلك عبر رحلاتها اليومية التي تبلغ 1200 رحلة تربط 49 وجهة محلية و9 وجهات دولية. ويتألف اسطول الشركة من 184 طائرة إيرباص A320 و12 طائرة «ايه تي آر».

واستقبل مطار أبوظبي الدولي أول رحلتين قادمتين من كوتشين وكاليكوت. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلة مباشرة يومياً من كوتشين لتقلع في الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي لتصل إلى أبوظبي عند الساعة 16:30 عصراً، ومن ثم تغادر من أبوظبي في الساعة 4:30 صباحاً وتصل إلى الهند عند الساعة 10:30 صباحاً. كما ستشغل شركة إنديجو رحلاتها اليومية من كاليكوت بإقلاعها عند الساعة 00:40 فجراً لتصل أبوظبي عند الساعة 3:30 فجراً.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: هذه الإضافة الجديدة تساهم في توسع شبكة مطار العاصمة، لتقدم لمسافرينا خدمات ربط جوي أفضل. كما يعكس ذلك على الثقة العالمية القوية في سوق أبوظبي، ونحن نسعى للاستمرار في بناء مثل هذه الشراكات خلال الأشهر والأعوام المقبلة.