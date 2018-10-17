مؤتمر«هاك إن ذي بوكس» يعود إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة هاك إن ذي بوكس، الشركة المنظمة لسلسلة مؤتمرات الأمنية، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، عن عودة مؤتمرها إلى دبي بعد غياب دام 8 سنوات.

إذ سيُعقد المؤتمر خلال الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر 2018 في دبي، ويضم نخبة رفيعة المستوى من كبار المتحدثين في مجال الأمن الإلكتروني من جميع أنحاء العالم، والذين سيبحثون ويناقشون مجموعة من أحدث التطورات في هذا المجال. ويُعقد المؤتمر وفق برنامجه المعتاد، حيث سيشتمل على دورات تدريبية تقنية ليومين يليها مؤتمر متعدد المسارات مدته يومين يركز على مجموعة من المجالات منها الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل وورش ومساحات عمل عن القراصنة الإلكترونيين وقرية لقرصنة السيارات وغيرها من المعدات، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو «HITB’s CommSec» المقدمة بالتعاون مع BSides دبي، إذ توفر فرصة مجانية لمشاهدة مقاطع فيديو مدتها تتراوح بين 30-60 دقيقة، التي سيتم بثها أيضاً مباشرة عبر موقع YouTube.