«ورشة حكومة دبي» تطلق حزمة من الخدمات الذكية والمبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ورشة حكومة دبي» حزمة من الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» الحدث العالمي الأبرز في عالم التقنية. وتحظى الحزمة الجديدة بإشادة واسعة من قبل الزوار والعارضين والمسؤولين، لما تقدمه من مزايا متطورة تمكن عملاءها لسهولة الحصول على الخدمات الإلكترونية بما يختصر الوقت ويسهل الإجراءات ويعزز مكانة الورشة في إدارة أساطيل المركبات.

وتأتي مشاركة الورشة التزاماً منها بدعم التحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي للوصول إلى حكومة ذكية تجعل منها أذكى وأسعد مدينة في العالم، وانسجاماً مع رؤية الورشة بتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية تحقيقاً لسلامة وسعادة المتعاملين.

وقال حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: تأتي مشاركتنا في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» انطلاقاً من حرصنا على تعزيز اعتماد الحلول الرقمية المبتكرة، وإيماناً بأهمية مواءمة نموذج المدينة الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة.

وتحتل إمارة دبي اليوم مكانة عالمية رائدة في مجال توظيف التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لتسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز خدمات الجهات الحكومية المقدمة للجمهور.

وأكد المطيوعي سعي الورشة الدائم للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كنموذج للريادة في الأداء الحكومي على الخارطة العالمية، وتقديم حزمة متطورة من الحلول والأنظمة التي تسهل عملنا وتعزز ثقة المتعاملين، بما يتواءم مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، كما أكد حرص الورشة على استحداث كل الخدمات الإلكترونية الخاصة على موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات مميزة تسهّل حياتهم وتسهم في تعزيز رفاه المجتمع.

واستعرضت ورشة حكومة دبي «نظام فحص السيارات الذكي»، الذي يعمل على تسريع فحص المركبات والحد من الأخطاء المرتكبة من قبل الفنيين أثناء قيامهم بعملية فحص المركبات، حيث يعمل بنظام الصوت من دون استخدام اليدين لتحقيق أعلى معايير الجودة في عملية الفحص.

كما يتميز بتوفير الوقت والجهد المبذولين أثناء إدخال الموظف للبيانات على الحاسب الآلي أو الجهاز المحمول، حيث وبفضل اعتماده على التقنيات الذكية والمتطورة، يقوم النظام بإتمام العملية عن طريق نطق الأوامر وإدخال نتائج البيانات شفهياً مباشرة في النظام من خلال سماعة رأس مزودة بميكروفون.

الجدير بالذكر بأن الورشة تكشف خلال مشاركتها في جيتكس 2018 عن إطلاقها لمحفظتها الشاملة من المشاريع الذكية، والتي تأتي استكمالاً للإنجازات السباقة في مجال التحول الذكي والمدعومة بمبادرات نوعية واستراتيجيات وخطط مدروسة، وذلك انطلاقاً من سعيها الحثيث إلى دعم تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

والتي تشمل الموقع الإلكتروني الجديد والذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تصب في مصلحة المتعاملين، وتسهل وصولهم إلى خدمات الورشة مثل نظام المزاد الإلكتروني والذي يتيح المجال أمام العملاء للمشاركة بمزادات الورشة بطريقة إلكترونية مبتكرة.