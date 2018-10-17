الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تطرح آخر الابتكارات الذكية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أول مرة في معرض جيتكس للتقنية السنوي لتطرح آخر الحلول والابتكارات الذكية التي صممت لخدمة مهام الهيئة في مجال الرقابة النووية في دولة الإمارات.

ويقام معرض جيتكس من 14 إلى 18 أكتوبر في دبي ويعتبر أكبر منصة عالمية في منطقة الشرق الأوسط و شمالي أفريقيا حيث يستقطب هذه السنة أربعة آلاف مشارك في المعرض والعديد من المتحدثين و الزوار لمناقشة أحدث حلول تقنية المعلومات.

واستعرضت الهيئة آخر مستجداتها في الخدمات الإلكترونية التي تطرحها بهدف تسريع وتسهيل الخدمات الرقابية للمرخص لهم وكذلك رفع مستوى الوعي عن الهيئة ومهامها الرقابية. ومنها خدمة الترخيص الإلكتروني لمرخصي الهيئة من أجل تقديم الطلبات وتجديدها وتسليمها وتعديلها. وتتيح لهم تقديم سجلات الجرعة وإدارة المخزون وعرض نتائج تقرير التفتيش بالإضافة إلى التقدم بطلب نقل واستيراد وتصدير المواد المشعة.

وقال حمد الزعابي مدير إدارة المعلومات والاتصال لدى الهيئة «الحلول الذكية في مجال التقنية التي تقدمها الهيئة تمثل التزام الهيئة بتقديم خدمات سهلة الاستعمال ونشر الوعي للعامة ». ومن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة تطبيق الهاتف الذكي وخدمة «لا مانع» الإلكترونية ونظام شبكة الرصد الإشعاعي الذي يراقب ويستقطب معلومات مباشرة من أجهزة الرصد في الدولة.