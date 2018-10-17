مدينة خليفة الصناعية تطلق «مركز تنمية وريادة الأعمال»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي «مركز تنمية وريادة الأعمال» الذي يوفر مساحات عمل ومكاتب وباقة من خيارات الترخيص التجارية بتكلفة فعّالة.

، ويأتي ذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى تعزيز نمو وازدهار قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتتمتع مدينة خليفة الصناعية، إحدى أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط التابعة لـ «موانئ أبوظبي»، بموقع مثالي يسهل من خلاله الوصول إلى كل من أبوظبي ودبي. ويتيح «مركز تنمية وريادة الأعمال» إنشاء الشركات والمشاريع بتكلفة تبدأ من 13 ألف درهم في غضون 24 ساعة.

ويقدم المركز الجديد خدماته للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والتجّار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من الاستشاريين ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وهو يُعد امتداداً لالتزام مدينة خليفة الصناعية بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات ويعمل لديها أكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية:

«يُعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة رافداً رئيسياً في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار. ومن هذا المنطلق، تبلوّرت فكرة إنشاء (مركز تنمية وريادة الأعمال) لدعم نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي».

وأضاف قائلاً: من خلال المركز، بات بإمكان روّاد الأعمال تأسيس شركاتهم في غضون 24 ساعةً والتواصل مع رواد الأعمال ذوي الاهتمامات المشتركة لبحث سُبل التعاون والابتكار، وكل ذلك بتكلفة تنافسية.

وبفضل ما يقدمه المركز من خدمات سريعة ذات تكلفة فعّالة، ستتمكن الشركات من التركيز على توظيف وقتها ورأس مالها بشكل أمثل باعتبارهما أهم عنصرين في تعزيز نموّها وازدهارها.

ويستوعب «مركز تنمية وريادة الأعمال»، التابع لمدينة خليفة الصناعية أبوظبي، الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والأعمال الصغيرة، كما يوفر حالياً محفظة واسعة من محطات ومكاتب العمل الخاضعة لنظام المناطق الحرة التي تم تدشينها خلال الشهر الجاري.

ويقدم المركز تراخيص تجارية خاضعة لنظام المناطق الحرة لمدة عام واحد بالإضافة إلى مساحات مكتبية ومحطات عمل مشتركة، كما يدعم الحصول على تأشيرات الإقامة وغير ذلك من الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت والواي فاي المجانية.