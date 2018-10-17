«مالية الشارقة» تطلق نظامين إلكترونيين لخدمة المتعاملين

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» نظامين إلكترونيين جديدين، لخدمة صنّاع القرار، والدوائر الحكومية، وجمهور المتعاملين، ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات المالية للعاملين والمتعاملين مع حكومة الشارقة.

وتشمل الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها في المعرض، باقات الدفع الرقمي لنظام الإيصال الذكي «تحصيل»، والتي تشمل الدفع عبر خدمتي «سامسونج باي» و«آبل باي»، بالإضافة إلى خاصية الدفع عن بُعد (NFC).

وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة: «تعمل الدائرة بشكل مستمر على مواكبة التطورات التقنية، وتطوير وتسهيل إجراءات العمل، تحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في الشارقة والإمارات».