«نماء» تستعرض توظيف التكنولوجيا في دعم السيدات

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في معرض تكنولوجيا المعلومات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، التي تقام فعاليات دورته الـ 38 خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار حرصها على دعم صاحبات الأعمال الناشئة، والعمل على إيجاد جيل جديد من الفتيات والسيدات اللاتي لديهن شغف بالتكنولوجيا.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء: «نسعى من خلال مشاركتنا الثالثة على التوالي في جيتكس إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها نماء، على صعيد تقديم الدعم التقني والاقتصادي والمهني للشابات وخريجات الجامعات والسيدات، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات من جهة، وإبراز مدى أهمية استخدام وتوظيف التكنولوجيا لمساعدة السيدات في الوصول إلى الموارد».