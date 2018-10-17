مبادرتان إماراتيتان تتصدران مسابقة «سايج فاونديشن»

المصدر: ■ دبي - البيان

قدمت مؤسسة «سايج فاونديشن»، الذراع الخيرية لشركة «سايج» مزوّد تطبيقات أعمال الشركات، منحاً بقيمة 120 ألف درهم، خلال فعالية Big Give Live، المسابقة الاجتماعية التي تتيح للمنظمات غير الربحية فرصة الحصول على رأس المال البشري والمادي.

وتأتي المسابقة في إطار جهود «سايج» للاستثمار في المؤسسات غير الربحية التي تسعى لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً.

وحلّت بالمركز الأول مبادرة «منزل» التي أطلقتها الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، التي تهدف لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة بدءاً من عمر 4 سنوات. وحلّ ثانياً «مركز النور للتدريب» الذي يرعاه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويحرص على تقديم الرعاية الجيدة والتدريب لحوالي 2000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.