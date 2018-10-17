«تخطيط الشارقة» تطلق خدمة المسح الذكي

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر منصتها المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» خدمة المسح الذكي عبر تطبيق الدائرة والذي يقلص مدة الحصول على خدمة تثبيت العلائم وتحديد المناسيب إلى يوم عمل واحد بدلاً من أسبوع عمل في ما سبق.

وأشار المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن تطوير خدمة تثبيت العلائم وتحديد المناسيب أسهم في تسريع عملية تدشين المباني بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية وعزز من قدرة الدائرة على مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الشارقة.

ولفت إلى أن الدائرة تحرص عبر فرق عملها المتخصصة على ابتكار أفضل الحلول لرفع مؤشرات الأداء وتحقيق سعادة المتعامل وتقديم خدمات تفوق التوقعات، مثمناً الدور الإيجابي لإدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية.