مركز فض المنازعات يقود رحلة التحول الرقمي ببث محاكمة عن بعد

المصدر: دبي - البيان

بث مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أول محاكمة عن بعد، وتم تنفيذ أول تجربة واقعية للتقاضي عن بعد، بالشراكة مع مجموعة وصل لإدارة الأصول في دبي، على هامش مشاركته في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نفخر بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة من «جيتكس»، الحدث التقني الأشهر والأكبر على مستوى الإمارات والمنطقة، من جهته، أكد هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لترسيخ بيئة عقارية شفافة، تضمن فيها جميع الأطراف حقوقها، مع الابتعاد عن الإجراءات الروتينية التي تضيع الوقت والجهد والمال.

من جهته، قال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن عملية التقاضي عن بعد تهدف في المقام الأول إلى إعادة الحقوق لأصحابها، كما أنها توفر الكثير من الوقت والجهد على جميع الأطراف، مشدداً على أثرها الإيجابي لتنظيم آليات العمل بالسوق العقاري وضمان استقراره، بالاعتماد على الحلول مبتكرة الذكية والذاتية.