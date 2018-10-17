تعاون بين «دو» و«سيسكو» لحلول الشبكات

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة سيسكو، لإطلاق حلول شبكات اتصال ذكية مرتكزة على البرمجيات لعملاء الشركة من المؤسسات.

ويعزز إطلاق الحلول الجديدة محفظة خدمات ومنتجات دو المقدمة للأعمال عبر دولة الإمارات لتشمل الآن حلول شبكات اتصال ذكية مرتكزة على البرمجيات (SD-WAN) والتي توفر لعملاء الشركة من المؤسسات رؤية واضحة للشبكات العريضة الخاصة بأعمالهم.

وتتيح هذه الحلول للشركات تحسين حركة مرور البيانات وتعزيز عرض النطاق الترددي بشكل فعّال لتلبية متطلبات الأعمال وتحقيق مستوى عالٍ من التوازن بين الأداء وبساطة العمليات إلى جانب خفض التكاليف.

حلول الأعمال

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع حلول الأعمال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أجندتنا الرقمية والتوسع في مجالات أعمال جديدة بالاعتماد على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نسعى في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى مواصلة تزويد عملائنا من المؤسسات بتقنيات وخدمات جديدة تتسم بالجودة والمرونة والقدرة على إحداث تغيير إيجابي في عملياتهم.

ويسعدنا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع سيسكو لتوفير محفظة جديدة من حلول الاتصال الذكية والخدمات المكتبية المدارة. ونتطلع إلى الفرص والإمكانات التي ستوفرها هذه الحلول لعملائنا عبر قطاعات الأعمال إضافة إلى الدور الذي ستلعبه بتعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات».

كما أعلنت دو عن توقيعها شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت لتنفيذ برنامج متطور يقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تعزيز تجارب العملاء وتبسيط عملية تقديم المنتجات والخدمات.

دمج التقنيات

عملت شركة دو على مدار الأشهر العشرة الماضية بشكل وثيق مع مايكروسوفت، وذلك من أجل تحديد طرق دمج التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالشركة.

كما استعرضت دو، بالتعاون مع شركة OLEA، وهي منصة متخصصة في الاستشارات وحاضنات الأعمال، حلولاً متطورة في مجال الصحة الإلكترونية تحمل اسم «محطة الاستشارات الصحية» أو «The Consult Station». وتم استعراض الحلول الجديدة في مقصورة مخصصة للاستشارات الصحية عن بعد تحمل اسم «الصحة من أجل التنمية H4D» والتي تعمل على توفير استشارات صحية عن بعد إضافة إلى تسريع عملية جمع ومشاركة البيانات الطبية الموثوقة بين أصحاب المصلحة الذين يستخدمون البنية التحتية لتقنيات الاتصال من دو.