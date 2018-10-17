«غلف هوست» ينطلق 30 أكتوبر بمركز دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من «غلف هوست» المعرض المتكامل للضيافة والخدمات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا- الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في 30 أكتوبر. وتحظى مفاهيم المطابخ التجارية والمطابخ المشتركة باهتمام خاص.

ويأتي هذا الاهتمام وسط التوقعات بأن تتصدر المطابخ التجارية مستقبل قطاع المأكولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ترى «يورومونيتور» بأن قيمته ستنمو بواقع 2.7 % على مدى السنوات الخمس القادمة؛ حيث تمثل هذه المطابخ حلاً عملياً لضبط التكاليف وتسهيل عمليات الشركات الناشئة في الوصول إلى العملاء المستهدفين.

دور متزايد

وتلعب المطابخ التجارية دوراً متزايد الأهمية لدى مشغلي المطاعم الساعين دوماً إلى تحقيق التوازن الأمثل بين الطلب والموارد المحدودة، لاسيما وأن شركة «كيه بي إم جي» أشارت في تقرير حديث لها إلى أن 3 من أصل أربعة من سكان الإمارات يطلبون طعاماً للتوصيل الخارجي على الأقل مرة واحدة أسبوعياً.

وقالت إيما بانكس، المدير التنفيذي لمجموعة مطاعم جميرا دبي، والتي أطلقت عام 2017 مطبخاً تجارياً لعلامتها الرئيسية ذا نودل هاوس: يعاني الكثير من مشغلي المطاعم في المناطق المكتظة سكانياً وأهم المناطق الحضرية من عدم القدرة على مواكبة الحجم الكبير لطلبات التوصيل في ساعات الذروة، لذا قد تشكل المطابخ التجارية بديلاً معقولاً لتلبية هذه الطلبات دون فرض أعباء تشغيلية غير واقعية على طواقم المطابخ في المطاعم.

ولا يقتصر هذا التوجه على مجموعة مطاعم جميرا دبي والمطابخ التجارية التي أطلقتها لعلامة ذا نودل هاوس، وإنما يُقبِل العديد من أبرز أسماء القطاع على تنفيذ مبادرات مماثلة. فعلى سبيل المثال، عمدت «ديليفرو» - شركة توصيل طلبات الأطعمة المسجلة عبر الإنترنت - إلى توسيع مجال عملياتها في الإمارات عبر إطلاق أول مفهوم للمطابخ التجارية في دبي.

بينما افتتحت «كيتشن نيشن»- حاضنة الأعمال المتخصصة في عالم المطابخ، مطابخ مشتركة ومساحة مميّزة لكبار الطهاة. وفي الهند أيضاً يشهد هذا المفهوم زخماً واضحاً تحت قيادة شركتي زوماتو وسويجي لخدمات توصيل الطعام.

وسيرحب جلف هوست بالمشاركين بمساحةٍ مضاعفة، مع تخصيص مناطق للجيلاتو والمعجنات، والمقاهي والمشروبات، والفنادق والمطاعم والمقاهي. وستبني دورة هذا العام على النجاح الكبير لدورة العام السابق وذلك بهدف إتاحة الكثير من الفرص عبر مناطقها الجديدة، بما يغطي 2500 علامة وأكثر من 8000 منتج ضمن 6 قطاعات رئيسية، ومن المتوقع لذلك أن يجتذب نحو 25 ألف مشترٍ.

فعاليات

يتضمن جدول فعاليات المعرض مسابقة فن إعداد القهوة بالحليب ومسابقة الباريستا، وجوائز جلف هوست للابتكار الثانية، التي تكرّم المبتكرين والمبدعين الذين يقفون وراء حلول معدات قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مسابقة الجيلاتو التي ستقدم تجربة استعراضية في التنافس على تحضير الجيلاتو.