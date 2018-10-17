توقعات بنمو قوي لمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

توقعت شبكة ويلث بريفينغ الإخبارية المالية العالمية نمواً قوياً في المستقبل لمركز دبي المالي العالمي. وقالت الشبكة الإخبارية المالية، إن مركز دبي المالي العالمي، الذي تأسس عام 2004، أصبح الآن من أهم مراكز المال والخدمات المالية المرموقة عالمياً من نوعه.

وأشارت ويلث بريفينغ إلى أن مركز دبي المالي العالمي يضم 2003 شركة ومؤسسة حتى نهاية يونيو العام الجاري، بارتفاع بنسبة تزيد على 268% على الرقم في عام 2008، عندما كان عدد الشركات المسجلة 747 شركة، بمعدل نمو 10.4% سنوياً. وهذا النمو الكبير هو مؤشر على ثقة صناعة الخدمات المالية في المناخ التشريعي المتقدم، الذي توفره دبي وتنامي أهمية الإمارة على الساحة العالمية باعتبارها مركزاً مهماً ورائداً للاستثمار والتمويل. ويعني رقم الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أن 614 شركة تعمل من منصة هيئة دبي للخدمات المالية.