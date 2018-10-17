800 ألف معاملة ذكية تنجزها «المعرفة» خلال 2017

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد محمد السويدي مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الهيئة استمدت مقومات خدمة المتعاملين والمجتمع من أسس برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ومن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن الخدمات الحكومية الذكية.

وقال السويدي: «تشكل مشاركتنا في أسبوع جيتكس التقني ضمن منصة حكومة دبي الذكية، فرصة إيجابية لتعزيز شبكات التعاون مع زملائنا في القطاع الحكومي.

فضلاً عن حاضنات الابتكار في القطاع الخاص المحلية والدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على الممارسات المستقبلية التي بإمكانها تحقيق المزيد من الارتقاء بمستويات خدماتنا الذكية وتعزيز معدلات سعادة وجودة حياة المجتمع التعليمي في دبي».وأنجزت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 800 ألف معاملة من دون تدخل بشري خلال العام 2017م شكلت 85% من إجمالي المعاملات.

وأشار السويدي إلى أن التفاعل الإيجابي مع الجمهور المستهدف من باقة خدماتنا الذكية من خلال منصة الهيئة في جيتكس، التي تستهدف المعنيين في مختلف القطاعات وثيقة الصلة بقطاع التعليم الخاص في إمارة دبي، من شأنه مواصلة العمل على صنع الممارسة المستقبلية التي تواكب تطلعات دبي باعتبارها المدينة الأكثر ذكاء وسعادة في العالم.