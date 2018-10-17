تصنيف مؤسسة دبي لصناعات الطيران على بي بي بي +

المصدر: دبي- أشرف رفيق

صنفت مؤسسة كرول بوند للتصنيفات العالمية، مؤسسة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الرائدة في تأجير الطائرات عالمياً، على الفئة بي بي بي +، كما صنفت إصداراتها من السندات المالية غير المضمونة على الفئة بي بي بي.

ومنحت كيرول بوند نظرة مستقبلية مستقرة لدبي لصناعات الطيران. تأسست مؤسسة دبي لصناعات الطيران عام 2006 وهي من بين أكبر 10 شركات في العالم لتأجير الطائرات وتمويل شرائها في أنحاء العالم. واستحوذت مؤسسة دبي لصناعات الطيران على نسبة من أسهم شركة «اواس»، التي تتخذ من دبلن مقراً لها، مما أضاف استثمارات كبيرة ومهمة إلى محفظتها الاستثمارية وخبراتها الإدارية وبنيتها التحتية. وبلغ أسطول مؤسسة دبي لصناعات الطيران 365 طائرة حتى 30 سبتمبر العام الجاري.