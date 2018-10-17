دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تستعرض أحدث مبادراتها

المصدر: دبي- البيان

استعرضت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض جيتكس للتقنية 2018، في منصتها ضمن جناح حكومة دبي الذكية، أحدث مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الذكية التي طورتها بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وفي هذا السياق أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الدائرة وضعت في مقدمة أولوياتها التطوير والتحديث المستمر، ومواكبة أحدث التقنيات والأدوات والأنظمة الرقمية، محققةً بذلك إنجازات نوعية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تشير النتائج والمؤشرات الإحصائية إلى أن نسبة استخدام الخدمات الرقمية من قبل متعاملي الدائرة بلغت 89%، من مجمل الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ومزاولي المهن القانونية والجمهور، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بتقليل مراجعي المراكز الحكومية بنسبة 80% خلال العام الحالي 2018.

وأضاف د. بالهول أن الدائرة تمكنت من تقديم كافة خدماتها من خلال تطبيق واحد، يوفر الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملات، حيث تشتمل الخدمات على «بوابة الجهات الحكومية» التي تمكن الجهات الحكومية في إمارة دبي من تقديم ومتابعة الطلبات لغايات الحصول على خدمات الدعم القانوني الحكومي.