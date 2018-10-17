«دبي للاستثمارات الحكومية» تستثمر في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

تستثمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، 355.5 مليون راند جنوب أفريقي (25 مليون دولار أو 92 مليون درهم) في محمية شامواري للحيوانات البرية في ميناء اليزابيث بمدينة ايست كيب في جنوب أفريقيا، وفق ما ذكرته صحيفة بيزنس ريبورت الجنوب أفريقية.

وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المحمية الطبيعية. وتشمل المرحلة المقبلة إنشاء مركز جديد لإعادة التأهيل، وتجديد بيت ريفي تاريخي وإعادة بناء مرافق مجاورة، وتوفير 18 جناحاً للإقامة الفاخرة. كما يجري بناء معسكر إقامة فاخر من الخيم. وسوف تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى رفع جاذبية المحمية للزائرين وزيادة عائداتها من العملة الصعبة، حيث إن غالبية الزائرين من خارج البلاد.